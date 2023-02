加州司法部長宣布成立新法律團隊 調查過去刑事案的不當定罪

【KTSF 萬若全報導】

加州司法部長Rob Bonta週五宣布,將成立一個新的法律團隊,負責調查過去刑事案件的「錯誤或不當」定罪。

Bonta表示,加州司法部將設立一個具有「廣泛自由裁量權」的司法單位,以調查錯誤或不當的刑事案件定罪,其中有不少是系統性,並涉及種族主義定罪,該新設立的部門將與地方檢察官合作,這是加州州層級首創。

Bonta說︰「我們已開始採取行動,檢視過去我們起訴的案件,以判斷有關的定罪或判刑,是否要重新檢視,我們要負責任尋求正義,而不是盲目地尋求定罪,並要確保罪有應得。」

Bonta說,無論是由於偏見、取證變化,還是任何其他問題,都反映司法系統都不是萬無一失的,必須盡一切努力,確保加州司法系統在起訴方面的健全性。

Bonta表示,隨著科技的進步,DNA檢測還有其他法醫證據,為不少冤案提供新證據,引發對定罪的質疑。

事實上,加州部份縣市,包括Sacramento、Contra Costa、洛杉磯縣都已經在做類似的工作。

新部門將由兩名副總檢察長領導,他們將制定正式的規則去檢視案件。

