面對有組織發起罷免行動 San Mateo市長李美恩作出回應（視頻）

San Mateo有組織發起罷免現任市議員兼市長李美恩(Amourence Lee),李美恩談到對此事的看法。

面對罷免,李美恩引述聯邦眾議員Kevin Mullin罷免毫無根據,她說她獲得相當多的亞太裔領袖支持,罷免行動不會影響她對社區的服務。

李美恩說:「我很驕傲是首位亞裔女性,首位華裔在這個位子,這是很大的責任,我關注確保我們有可負擔房屋,我們改善居民語言的無障礙,保護納稅人金錢的承諾,確保直接用在服務人民上,此時我們需要站在一起,確保亞裔聲音的代表性,有這個席次,繼續保留這個席次,不能走回頭路。」

李美恩表示,市民通過的提案,為San Mateo增加額外將近500萬收入,她不希望看到這筆錢被浪費掉。

李美恩說:「需求如此巨大,問題如此復雜,我們總是缺乏資源,這就是為什麼我強烈要求,我們需要節省100萬美元,不允許用在罷免選舉,因為明年將進行選舉。」

發起罷免組織者Michael Weinhauer回覆記者,現階段將專注在拿到足夠的簽名,他強調這是由非黨派、草根性的社區人士結合,目的是致力於恢復San Mateo的誠實、正直、問責制和代表性,罷免組織需要拿到9千個簽名,才能放上11月的選票。

李美恩2020年由全市選出,當年獲得將近24000選票,罷免也將由全市選民表決。

