被擊落的中國氣球或意外進入美國領空

美國情報部門正分析,被擊落的中國氣球會否因為意外進入美國空域,情報官員相信氣球可能由海南起飛,原定前往關島偵察,因不明原因改變了移動路徑。

月初進入美國領空、最後被擊落的中國氣球,美國情報部門正分析氣球因為意外飛入美國境內的可能性。

情報官員相信,中國的氣球收集情報計劃一月時,在海南島放出多個監察氣球,分別前往不同國家地區搜集情報。

被擊落的那一個,可能原定前往太平洋關島偵察島上的美軍基地,在途中因為未知原因轉往北飛,越過阿拉斯加、穿過加拿大,再進入美國本土,經愛達荷和蒙大拿等州分,最後在南卡羅來納州對開海域被擊落。

情報官員認為,氣球的移動路徑主要受強風影響,中方人員只能作有限度控制,官員指出當氣球進入蒙大拿州,中方一度控制氣球飛近敏感設施嘗試收集情報。

北京方面一直堅稱,中方的民用飛艇是因不可抗力因素誤入美國境內。

美國國防部連續第二日,向參議員閉門簡介美軍擊落中國氣球和不明飛行物體的情報分析,共和黨密蘇里州參議員霍利非常關注中國愈加進取的策略,認為要嚴肅應對,必要時對中國實施制裁。

至於美軍戰機早前連續三日,在美國和加拿大領空擊落的不明飛行物體,仍未找到相關碎片,太空總署和聯邦調查局等部門都已經加入協助。有科學家和氣象專家相信,最大可能是氣象氣球或民用非軍事無人機。

