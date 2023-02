舊金山市參事殷嘉立就爆炸事故舉行里民會議 解答市民疑問（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)日落區上週發生住宅爆炸案,市參事殷嘉立週三在日落區舉行里民會議,有多個政府部門出席,解答受影響市民的疑問。

有份出席的受災居民Linda說:「這事對我打擊太大了,我現在已經很壓抑,動不動就哭,有時候可能會想自殺,因為這種事,如果不發生在別人身上,沒關係,發生在自己身上,看到自己的房子,一點一點地被火給吞噬掉也好,或者被火弄掉也好,就像自己的一個寶貝,一個孩子讓人殺了一樣,這感覺太難受了,我希望是市府能配合我們,能配合我們,不要只是光說對不起,要給我們實際的東西,現在我根本就沒有錢去買板貼,全都是我跟我先生,自己把它暫時貼住,在等著下一步,真正的去修理。」

另一名出席者雷小姐說:「我們就聽聽看,他們要跟我們講什麼,如果說能幫的話,那當然是最好了,那如果說我們需要他們的協助的話,那我們也要跟他們講一聲,(在經濟方面?)當然啦,任何幫助都可以,所以看看他們會告訴我們什麼。」

同樣受影響的Bianca說:「並沒有真正影響我們的房子,就像在我們兩邊,窗戶碎了,但唯一真正的問題是,我們的前門不能關閉,所以我們非常感恩,也非常幸運,我們沒有像其他人那樣受苦。」

與Bianca結伴同來的Daniel說:「我正在了解更多情況,並且很想知道,其他居民需要什麼。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。