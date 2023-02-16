舊金山市參事殷嘉立就爆炸事故舉行里民會議 解答市民疑問（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）日落區上週發生住宅爆炸案，市參事殷嘉立週三在日落區舉行里民會議，有多個政府部門出席，解答受影響市民的疑問。

有份出席的受災居民Linda說：「這事對我打擊太大了，我現在已經很壓抑，動不動就哭，有時候可能會想自殺，因為這種事，如果不發生在別人身上，沒關係，發生在自己身上，看到自己的房子，一點一點地被火給吞噬掉也好，或者被火弄掉也好，就像自己的一個寶貝，一個孩子讓人殺了一樣，這感覺太難受了，我希望是市府能配合我們，能配合我們，不要只是光說對不起，要給我們實際的東西，現在我根本就沒有錢去買板貼，全都是我跟我先生，自己把它暫時貼住，在等著下一步，真正的去修理。」

另一名出席者雷小姐說：「我們就聽聽看，他們要跟我們講什麼，如果說能幫的話，那當然是最好了，那如果說我們需要他們的協助的話，那我們也要跟他們講一聲，（在經濟方面？）當然啦，任何幫助都可以，所以看看他們會告訴我們什麼。」

同樣受影響的Bianca說：「並沒有真正影響我們的房子，就像在我們兩邊，窗戶碎了，但唯一真正的問題是，我們的前門不能關閉，所以我們非常感恩，也非常幸運，我們沒有像其他人那樣受苦。」

與Bianca結伴同來的Daniel說：「我正在了解更多情況，並且很想知道，其他居民需要什麼。」

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