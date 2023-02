報告顯示矽谷不同族裔在收入和住房選擇上存巨大分歧

【KTSF】

一份區域報告觀察矽谷在遙距工作文化,以及在疫情有所放緩之下的經濟變化,報告也顯示了當地不同族裔,在收入和住房選擇上存在巨大的分歧。

研究該地區趨勢的組織Joint Venture Silicon Valley發表的年度矽谷指數,反映過去一年矽谷的經濟狀態,報告將Santa Clara縣、San Mateo縣,以及Alameda縣的Fremont、Newark、Union City,再加上Santa Cruz縣的Scotts Valley定義為矽谷。

該組織的執行長Russell Hancock指出,矽谷經濟不至於步入蕭條週期,但相對於疫情所刺激的科技業成長,和過去十年的擴張,矽谷經濟是正在放緩,去年便裁減了幾千人員。

他又指,矽谷經濟放緩是需求下降導致,並不算是危機,對於年輕的科技人員,這可能是他們首次遇到經濟下行,雖然還不斷有裁員的消息,不過裁減的職位,只佔矽谷勞動人口的1%,及科技業界勞動人口的2%。

遙距工作方面,2022年在家工作的矽谷勞動人口佔比是35%,比2021年上升了7%。

遙距工作這長期趨勢,對商業空間帶來了15%的空置率,比2021年上升了2%。

數據又顯示,2022年矽谷辦公室租賃成交量高於2021年,這是因為公司紛紛搬到比較小的辦公室所帶動。

此外,在收入計算及族裔方面,年收入超過15萬的人中,60%可以在家工作,而收入相對比較低的人,可以在家工作的則只有26%。

比起有色人種包括亞裔在內,白人僱員在家工作的比例也比較高。

報告也顯示,在同等大學學歷下,白人的人均薪酬也比非洲裔的高出80%,這也標誌族裔收入差距有所擴大。

由San Jose州立大學所做的《矽谷痛苦指數》三年以來的數據顯示,矽谷的家庭財富,將超級富豪財富計算在內的總和,是San Jose市府財富的72倍。

大學方面指,如果不加強限制這類不公平的資本主義的發展,有色人種社區所面對的不公平將會加劇。

