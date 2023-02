有社區組織提出罷免San Mateo華裔市長李美恩（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo華裔市長李美恩(Amourence Lee)去年底歷經了市長投票風波,現在又有社區組織提出要罷免她。

罷免李美恩的主要人士Michael Weinhauer,是San Mateo市Central Neighborhood Association主席,根據媒體San Mateo Daily Jornal,支持罷免李美恩的人士,已經長期對她不滿,最後一根稻草則是去年12月12日的市議會上,在指派第五位市議員投票時,李美恩公開指出,有人試圖說服她支持Cliff Robbins,以換取支持她當市長,Weinhauer說,這樣做是對Robbins造成毀謗。

李美恩在她的網站說,罷免她的行動,就是反對正視San Mateo現在面臨的問題,像是社區安全、缺乏托兒選擇、高昂的住房成本,以及對亞裔和猶太人社區的仇恨攻擊。

她還譴責罷免選舉浪費納稅人的錢,該市將損失100萬,儘管市府並未有確切的數字。

根據Daily Jornal,五位前San Mateo市長,包括前加州參議員Jerry Hills支持罷免李美恩,認為罷免李美恩對該市是好的選擇。

州眾議員Kevin Mullin則反對罷免,Mullin說,討厭看到華府的政治分歧出現在自己的家鄉,認為罷免沒有正當理由。

也有人認為,這些人反對李美恩的原因,是因為她屬於進步派,也就是主張開放。

此外,San Mateo市因違反了《住房責任法》,遭到敗訴而付出賠償,罷免選舉又加重財政負擔。

李美恩任期還有一年多,她是全市選出的市議員,也因此罷免也將由全市表決,需要蒐集到9千個簽名,才能放進11月的選票。

