有社區組織提出罷免San Mateo華裔市長李美恩（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo華裔市長李美恩（Amourence Lee）去年底歷經了市長投票風波，現在又有社區組織提出要罷免她。

罷免李美恩的主要人士Michael Weinhauer，是San Mateo市Central Neighborhood Association主席，根據媒體San Mateo Daily Jornal，支持罷免李美恩的人士，已經長期對她不滿，最後一根稻草則是去年12月12日的市議會上，在指派第五位市議員投票時，李美恩公開指出，有人試圖說服她支持Cliff Robbins，以換取支持她當市長，Weinhauer說，這樣做是對Robbins造成毀謗。

李美恩在她的網站說，罷免她的行動，就是反對正視San Mateo現在面臨的問題，像是社區安全、缺乏托兒選擇、高昂的住房成本，以及對亞裔和猶太人社區的仇恨攻擊。

她還譴責罷免選舉浪費納稅人的錢，該市將損失100萬，儘管市府並未有確切的數字。

根據Daily Jornal，五位前San Mateo市長，包括前加州參議員Jerry Hills支持罷免李美恩，認為罷免李美恩對該市是好的選擇。

州眾議員Kevin Mullin則反對罷免，Mullin說，討厭看到華府的政治分歧出現在自己的家鄉，認為罷免沒有正當理由。

也有人認為，這些人反對李美恩的原因，是因為她屬於進步派，也就是主張開放。

此外，San Mateo市因違反了《住房責任法》，遭到敗訴而付出賠償，罷免選舉又加重財政負擔。

李美恩任期還有一年多，她是全市選出的市議員，也因此罷免也將由全市表決，需要蒐集到9千個簽名，才能放進11月的選票。

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