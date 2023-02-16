奧克蘭市長盛桃宣布解僱警察局長LeRonne Armstrong（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

奧克蘭市長盛桃（Sheng Thao）週三下午宣布將警察局長LeRonne Armstrong革職，奧克蘭的警察委員會將開始尋找新的替代人選。

奧克蘭市長盛桃表示，研究了針對奧克蘭警察局的調查報告，並考量到要繼續警察部門的改革，以終止聯邦監督，因此決定解僱警察局長Armstrong。

盛桃說︰「這不是一個輕易的決定，但要警察部門持續取得的改革進展，卻是需要的一步，也因為我個人對他欽佩，而是一個艱難的決定，這決定最終取決於什麼對警察部門和奧克蘭市最好，而不是看個人的感情和關係。」

有關的調查報告指出，警察局長Armstrong對下屬的不當行為，並沒有採取適當的行動。

報告特別指出的兩起事件，都涉及同一名警官（sergeant），灣區新聞集團取得的報告指出，該名亞裔警官是Michael Chung，在第一起事件中，他被指駕駛警車，發生車禍之後離開現場，而且沒有報告這起車禍，在第二起事件中，這名警長在警察局的電梯內槍枝走火。

盛桃市長也認為，Armstrong在行政休假時公開討論這事件不恰當，她表示，警員的不當行為，不能夠只當成錯誤來處理，報告突顯警察部門需要改革，以便能擺脫長達20年以上的聯邦管控。

盛桃沒有透露聘請新警察局長的時間表，警察委員會將開始全國性的遴選工作，奧克蘭警察局將繼續由代警察局長Darren Allison帶領。

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