奧克蘭市長盛桃宣布解僱警察局長LeRonne Armstrong（視頻）

奧克蘭市長盛桃(Sheng Thao)週三下午宣布將警察局長LeRonne Armstrong革職,奧克蘭的警察委員會將開始尋找新的替代人選。

奧克蘭市長盛桃表示,研究了針對奧克蘭警察局的調查報告,並考量到要繼續警察部門的改革,以終止聯邦監督,因此決定解僱警察局長Armstrong。

盛桃說︰「這不是一個輕易的決定,但要警察部門持續取得的改革進展,卻是需要的一步,也因為我個人對他欽佩,而是一個艱難的決定,這決定最終取決於什麼對警察部門和奧克蘭市最好,而不是看個人的感情和關係。」

有關的調查報告指出,警察局長Armstrong對下屬的不當行為,並沒有採取適當的行動。

報告特別指出的兩起事件,都涉及同一名警官(sergeant),灣區新聞集團取得的報告指出,該名亞裔警官是Michael Chung,在第一起事件中,他被指駕駛警車,發生車禍之後離開現場,而且沒有報告這起車禍,在第二起事件中,這名警長在警察局的電梯內槍枝走火。

盛桃市長也認為,Armstrong在行政休假時公開討論這事件不恰當,她表示,警員的不當行為,不能夠只當成錯誤來處理,報告突顯警察部門需要改革,以便能擺脫長達20年以上的聯邦管控。

盛桃沒有透露聘請新警察局長的時間表,警察委員會將開始全國性的遴選工作,奧克蘭警察局將繼續由代警察局長Darren Allison帶領。

