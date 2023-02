【KTSF】

Mountain View上星期四發生一起轎車撞人逃逸事件,警方公布傷者在周末重傷不治。

有人在出事地點擺上鮮花,這起行人被撞發生在2月9日清晨六點,一名50多歲的女性行人,在Clark和Escuela Ave之間的El Camino Real,被一輛銀色轎車撞到。

根據目擊者,肇事車輛從Clark街出來,轉El Camino Real,撞人後往東方向逃逸。

警方公布肇事車輛是2013-2015年間的銀色Nissan Altima,車子右邊乘客座受損,警方還在持續尋找肇事司機及車輛,呼籲民眾能提供線索及錄像。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。