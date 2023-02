灣區捷運和亞裔婦女庇護所合作 呼籲社區關注家暴（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

家庭暴力不單只是會在家裡發生,一些公共地點也經常出現,灣區捷運(BART)和亞裔婦女庇護所合作,在地鐵車站和列車等地點,展示關於家暴的藝術與相關資訊,意圖提高民眾在這方面的警惕。

灣區捷運董事會主席李正元透露,捷運警察在1月30日逮捕兩名男子,一個29歲男子在奧克蘭的MacArthur地鐵站,涉嫌對前女友施予暴力,並持有槍支。

一個19歲男子在舊金山的Powell地鐵站,涉嫌對一個和他談戀愛的女子施予暴力,並違反法庭禁令。

過去5年,平均每年記錄到83宗在捷運系統發生和家暴有關的事件。

灣區捷運目前和亞裔婦女庇護所合作,在十多個地鐵站和列車中,展示350張關於家暴的系列海報。

灣區捷運董事會主席李正元(Janice Li)說:「這項運動名為《讓我們談我們之間的事》,有助捷運阻止弱勢乘客受傷害,特別是一些邊緣社區,因為當中家暴和其他跟性別有關的暴力受害人數高得不成比例。」

舊金山市府律師邱信福(David Chiu)說:「3分之1的婦女,在一生中會經歷某種暴力,4分之1的婦女會體驗感情上的虐待或暴力,我們知道這是跨族裔、性傾向、經濟背景和地理的問題。」

舊金山市府律師邱信福也指出,針對亞裔的暴力事件記錄到的事件中,有3分之2是針對女性。

除了提高人們對家暴事件的關注,這一些海報也附有可上網,取得更多家暴資訊的二維碼QR Code。

