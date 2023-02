【KTSF】

Alameda縣警局呼籲大眾提供線索,協助警方調查一宗汽車故意撞人後逃逸的案件,案中的受害人是一名77歲的婆婆。

案發現場位於Castro Valley Grove Way 2940號一個教堂的停車場,警方表示,上個星期6晚上7點半左右,肇事司機開車擦過77歲女事主,之後雙方發生爭執,肇事司機故意開車撞向她。

女事主被撞上車頭蓋再倒在地上,司機不顧而去,女事主受輕傷需要送院治療。

警方表示,匪徒是非洲裔男子,駕駛一輛2010年代的白色Nissan Sentra房車,市民如有案件資料,可致電(510) 667-7721通知警方。

