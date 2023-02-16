紐約水牛城超市血案 兇徒被判終身監禁

February 16, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注
Payton Gendron (ABC News / YouTube)

【KTSF 張擎鳳報導】

在紐約州Bufflo市一間超級市場殺害10名非洲裔美國人的兇手Payton Gendron，週三被判處終身監禁。

上年5月14號，紐約州Bufflo市一間超級市場發生槍擊案，導致10名非洲裔市民身亡，多人受傷。

案情指，槍手Gendron是白人至上主義者，他的犯案動機是仇很非洲裔，他被控10項一級謀殺罪、三項謀殺未遂罪和持有武器罪罪名成立，週三被判處終身監禁，不得假釋。

他在法庭上對受害者和死者的家屬道歉。

Gendron說：「對於我強迫受害者及其家人遭受的所有痛苦，我感到非常抱歉，我很抱歉偷走了你親人的生命，我無法表達我有多後悔，對我所做的一切決定，導致5月14日的槍擊案。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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