紐約水牛城超市血案 兇徒被判終身監禁

【KTSF 張擎鳳報導】

在紐約州Bufflo市一間超級市場殺害10名非洲裔美國人的兇手Payton Gendron,週三被判處終身監禁。

上年5月14號,紐約州Bufflo市一間超級市場發生槍擊案,導致10名非洲裔市民身亡,多人受傷。

案情指,槍手Gendron是白人至上主義者,他的犯案動機是仇很非洲裔,他被控10項一級謀殺罪、三項謀殺未遂罪和持有武器罪罪名成立,週三被判處終身監禁,不得假釋。

他在法庭上對受害者和死者的家屬道歉。

Gendron說:「對於我強迫受害者及其家人遭受的所有痛苦,我感到非常抱歉,我很抱歉偷走了你親人的生命,我無法表達我有多後悔,對我所做的一切決定,導致5月14日的槍擊案。」

