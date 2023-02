【KTSF】

南灣聖荷西警方拘捕一名女人,涉嫌與一宗駕車撞死人後不顧而去的案件有關。

警方指,疑犯是60歲的聖荷西居民Kim Ngan Thi Mai,她涉嫌在本月10日,在Morrill Ave 夾 Knights Bridge路,駕車撞倒一名不在行人過路線過馬路的女人之後不顧而去,女行人送院後傷重不治。

警方早前初步調查指,肇事汽車有兩輛,一輛是深色房車,另一輛是白色的U-Haul貨車,經進一步調查後發現,該白色貨車並沒有撞到那名行人。

疑犯目前獲准保釋。

