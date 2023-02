舊金山有250多對新人在情人節到市政廳登記結婚（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

2月14日情人節,有不少情侶決定在這個具有意義的日子完成終生大事,而在舊金山更是有250多對新人在週二來到市政廳登記結婚。

放眼望去,舊金山市政廳比以往更熱鬧,一對對新人穿著白紗長裙,西裝筆挺,準備完成終生大事。

舊金山估值官郭華健(Joaquin Torres)說:「今天是情人節,在這一天,許多伴侶都想在這登記結婚,正式宣布他們對彼此的愛,所以今天我們為超過250對新人,以及他們的朋友和家人提供服務,並祝福他們透過婚姻,許下對彼此相愛的承諾。」

郭華健表示,平時只開放約28對新人在市政廳登記結婚,但每逢情人節這個具有象徵性的日子,市政廳就會加開名額,供民眾預約來登記結婚。

本台就訪問到一對華裔新婚夫妻Joy及Tanner,半年前就開始計劃,決定在情人節與許多情侶一起登結婚.

Joy說:「今天的氣氛很好,可能對於我們拍照來說,少拍一下風景,但我覺得氣氛真的,大家聚在一起結婚,真的一個很幸福的氣氛。」

另一對新婚夫妻Carina及Michael也表示,他們為了在情人節當天登記,很早就向縣書記處提出申請。

Carina說:「我們覺得這一天是很特別的一天,全世界的愛人都在今天慶祝,所以我們覺得這是很特別的日子,希望帶給我們更多的好運。」

今年在舊金山市政廳的情人節活動,也是自疫情以來首次大規模舉辦,郭華健表示,在2021年間,市內登記結婚的人數下滑了約3000組,但今天看到這麼多人踴躍報名,讓他感到欣慰。

郭華健說:「這是意義非凡的,這也意味著我們的社區,家庭和愛侶正在復原。」

郭華健也呼籲,錯過情人節登記結婚的民眾,還是可以在任何時間於網上向縣書記處提出預約申請。

