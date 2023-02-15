舊金山有250多對新人在情人節到市政廳登記結婚（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

2月14日情人節，有不少情侶決定在這個具有意義的日子完成終生大事，而在舊金山更是有250多對新人在週二來到市政廳登記結婚。

放眼望去，舊金山市政廳比以往更熱鬧，一對對新人穿著白紗長裙，西裝筆挺，準備完成終生大事。

舊金山估值官郭華健（Joaquin Torres）說：「今天是情人節，在這一天，許多伴侶都想在這登記結婚，正式宣布他們對彼此的愛，所以今天我們為超過250對新人，以及他們的朋友和家人提供服務，並祝福他們透過婚姻，許下對彼此相愛的承諾。」

郭華健表示，平時只開放約28對新人在市政廳登記結婚，但每逢情人節這個具有象徵性的日子，市政廳就會加開名額，供民眾預約來登記結婚。

本台就訪問到一對華裔新婚夫妻Joy及Tanner，半年前就開始計劃，決定在情人節與許多情侶一起登結婚.

Joy說：「今天的氣氛很好，可能對於我們拍照來說，少拍一下風景，但我覺得氣氛真的，大家聚在一起結婚，真的一個很幸福的氣氛。」

另一對新婚夫妻Carina及Michael也表示，他們為了在情人節當天登記，很早就向縣書記處提出申請。

Carina說：「我們覺得這一天是很特別的一天，全世界的愛人都在今天慶祝，所以我們覺得這是很特別的日子，希望帶給我們更多的好運。」

今年在舊金山市政廳的情人節活動，也是自疫情以來首次大規模舉辦，郭華健表示，在2021年間，市內登記結婚的人數下滑了約3000組，但今天看到這麼多人踴躍報名，讓他感到欣慰。

郭華健說：「這是意義非凡的，這也意味著我們的社區，家庭和愛侶正在復原。」

郭華健也呼籲，錯過情人節登記結婚的民眾，還是可以在任何時間於網上向縣書記處提出預約申請。

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