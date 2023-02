白宮指三飛行物或屬無害氣球 料與中國情報搜集無關

【有線新聞】

美國近日接連擊落不明飛行物體,白宮仍未能確認被擊落的物件是甚麼,可能只是用於商業或研究等合法用途的「無害氣球」,相信與中國的情報搜集活動無關。

美軍戰機上星期五開始,連續三日在美國或加拿大上空擊落不明飛行物體,白宮說仍然未能確定被擊落是甚麼、有何用途以及來自哪裏。美國及加拿大人員至今還未發現相關物體的碎片,由於地點偏遠加上積雪,增加搜索難度。

白宮國家安全委員會發言人柯比說,情報部門相信這三個不明飛行物體只是商業或科學研究的無害氣球,無證據顯示涉及中國專為搜集情報而設的高空氣球計劃,或其他國家的間諜計劃,但當局至今未收到任何機構或個人表明他們是被擊落物件的物主。

在白宮記者會上,有記者質疑以導彈攻擊可能只是氣象氣球的目標是浪費和小題大做,白宮發言人尚皮耶說︰「我不打算隨便回應,或作任何評論,我們不清楚被擊落的是甚麼,我們完全不知道,正如國安委的同事所講,被擊落的是氣球,只是其中一個合理解釋,我不認為總統應感到尷尬,他的決定只為確保國家空域和民用航空安全。」

國防部舉行閉門簡報會,向參議員通報最新的分析及調查進展,參議院情報委員會主席沃納說,首要的工作是要尋回被擊落三個不明物體的碎片,亦都相信它們不會危害公眾。

