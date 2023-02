美國消費物價指數按年升6.4% 食品價格較去年上調一成

【KTSF】

聯邦勞工部最新公佈的通脹數據,1月份消費物價指數CPI按年升6.4%,高過預期,按月就上升0.5%,其中食品價格比一年前上漲10%。

如果扣除波幅較大的食品和能源項目之後的核心CPI指數,按月上升0.4%,按年就上升5.6%,也是高過預期。

摩根士丹利全球投資辦公室的經濟專家表示,週二公佈的CPI數據沒有多大驚喜,但提醒說,通脹已經見頂,仍可能需要一段時間才可以見到通脹緩和,回復至正常水平。

也有專家認為,回顧過去一年的通脹高居不下,現時已經明顯從高峰回落,預測通脹也會繼續走向緩和,但樂觀預期到了年底,通脹會在3%水平。

他猜測聯儲局今年內不會放寬貨幣政策,他估計聯邦短期基金利率,有可能去到5厘多一點。

CPI通脹數據公佈之後,聯儲局紐約分局總裁John Williams週二表示,通脹仍然是他首要關注的事,他重申局方將會繼續加息,直至通脹回落至2%目標水平。

之前聯儲局估計,通脹在今年年中開始回落,到明年有望降至聯儲局目標的2%水平。

業績消息,以舊金山(三藩市)為基地的網上短期房屋出租公司Airbnb,錄得第四季強勁業績,也是公司第一年有錢賺,季度收益上升24%,公司也看好未來的業務前景。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。