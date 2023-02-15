美國消費物價指數按年升6.4% 食品價格較去年上調一成

February 15, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF】

聯邦勞工部最新公佈的通脹數據，1月份消費物價指數CPI按年升6.4%，高過預期，按月就上升0.5%，其中食品價格比一年前上漲10%。

如果扣除波幅較大的食品和能源項目之後的核心CPI指數，按月上升0.4%，按年就上升5.6%，也是高過預期。

摩根士丹利全球投資辦公室的經濟專家表示，週二公佈的CPI數據沒有多大驚喜，但提醒說，通脹已經見頂，仍可能需要一段時間才可以見到通脹緩和，回復至正常水平。

也有專家認為，回顧過去一年的通脹高居不下，現時已經明顯從高峰回落，預測通脹也會繼續走向緩和，但樂觀預期到了年底，通脹會在3%水平。

他猜測聯儲局今年內不會放寬貨幣政策，他估計聯邦短期基金利率，有可能去到5厘多一點。

CPI通脹數據公佈之後，聯儲局紐約分局總裁John Williams週二表示，通脹仍然是他首要關注的事，他重申局方將會繼續加息，直至通脹回落至2%目標水平。

之前聯儲局估計，通脹在今年年中開始回落，到明年有望降至聯儲局目標的2%水平。

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