華裔Uber司機遭醉酒乘客拳打腳踢一度昏迷 不滿警方辦事效率（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在東灣有酒醉乘客涉嫌對一名華裔Uber司機拳打腳踢，導致該司機一度昏迷，他出院後慨嘆自己從鬼門關走出來，他也不滿警方的辦事效率，警方目前將案件定為意外，正調查案件。

來自台灣的涂先生，在去年開始做Uber司機，他說於2月3日凌晨，在東灣Walnut Creek接到一張單，在一間酒吧接了兩男兩女，他形容對方都喝了酒，在車上擾攘，又拒絕繫安全帶。

涂先生說：「我發現他們一點都沒有在乎這些事情，我後來想一想，我不能載他們，我把他們放下車是最安全的。」

他在Alamo放下他們，雙方下車理論時發生肢體碰撞，他轉身打算上車時，突然被人從後勒住頸，更有人將他壓在地上，他說曾失去意識，但隱約聽到對方這樣說：「他醒過來了，按著他。」

涂先生說：「我一直在掙扎，在叫，我一直告訴他我不能呼吸，我吸不到空氣，我不能呼吸。」

他認為對方想要取自己的性命，以為自己要死的時候，警車終於來到，對方亦隨即放手，但警員就放走了幾名乘客。

涂先生說：「他們跟警察說，他們沒有對我做什麼，我在想不可能我自己停在那裡，把自己打到流鼻血，不能動彈，這不可能吧，沒有這種事嘛，然後重點是，我覺得警察很誇張，當場把人放了。」

他認為證據確鑿，不解警方這個做法，希望警方將對方繩之於法。

他更不滿警方愛理不理的態度，除了有警員在醫院向他作紀錄外，警方直至2月12日才正式和他錄口供，警方亦仍沒有作出拘捕。

涂先生說：「你跟我說口供不完整，所以沒有辦法做任何事，那口供不完整沒辦法做任何事，所以就不做嗎？如果我們今天沒有打電話給警方，是不是就不做事，還是等到你有空才做。」

醫院的報告顯示，他出現腦震盪，鼻腔有積血，說話有時還會痛。

他說事發後一直很難入睡，但見到自己的兒子就感覺好點，他曾經聯繫Uber公司尋求協助，Uber指已經終止了乘客的帳戶。

我們向Contra Costa縣警作出查詢，但對方在截稿前未有答覆。

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