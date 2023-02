華裔Uber司機遭醉酒乘客拳打腳踢一度昏迷 不滿警方辦事效率（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在東灣有酒醉乘客涉嫌對一名華裔Uber司機拳打腳踢,導致該司機一度昏迷,他出院後慨嘆自己從鬼門關走出來,他也不滿警方的辦事效率,警方目前將案件定為意外,正調查案件。

來自台灣的涂先生,在去年開始做Uber司機,他說於2月3日凌晨,在東灣Walnut Creek接到一張單,在一間酒吧接了兩男兩女,他形容對方都喝了酒,在車上擾攘,又拒絕繫安全帶。

涂先生說:「我發現他們一點都沒有在乎這些事情,我後來想一想,我不能載他們,我把他們放下車是最安全的。」

他在Alamo放下他們,雙方下車理論時發生肢體碰撞,他轉身打算上車時,突然被人從後勒住頸,更有人將他壓在地上,他說曾失去意識,但隱約聽到對方這樣說:「他醒過來了,按著他。」

涂先生說:「我一直在掙扎,在叫,我一直告訴他我不能呼吸,我吸不到空氣,我不能呼吸。」

他認為對方想要取自己的性命,以為自己要死的時候,警車終於來到,對方亦隨即放手,但警員就放走了幾名乘客。

涂先生說:「他們跟警察說,他們沒有對我做什麼,我在想不可能我自己停在那裡,把自己打到流鼻血,不能動彈,這不可能吧,沒有這種事嘛,然後重點是,我覺得警察很誇張,當場把人放了。」

他認為證據確鑿,不解警方這個做法,希望警方將對方繩之於法。

他更不滿警方愛理不理的態度,除了有警員在醫院向他作紀錄外,警方直至2月12日才正式和他錄口供,警方亦仍沒有作出拘捕。

涂先生說:「你跟我說口供不完整,所以沒有辦法做任何事,那口供不完整沒辦法做任何事,所以就不做嗎?如果我們今天沒有打電話給警方,是不是就不做事,還是等到你有空才做。」

醫院的報告顯示,他出現腦震盪,鼻腔有積血,說話有時還會痛。

他說事發後一直很難入睡,但見到自己的兒子就感覺好點,他曾經聯繫Uber公司尋求協助,Uber指已經終止了乘客的帳戶。

我們向Contra Costa縣警作出查詢,但對方在截稿前未有答覆。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。