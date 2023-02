【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區上週發生的住宅爆炸案,被捕的53歲疑犯Darron Price被舊金山地檢處起訴多項重罪。

Price面臨的控罪包括誤殺、製造受管制藥物、4項魯莽燃燒、兩項危害兒童和一項虐待老人罪。

Price亦被指控導致其中一名受害人身體嚴重受傷。

