舊金山市長提出2760萬元補充預算 支付警察超時工作開支（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市長布里德提出2760萬元補充預算,用來支付今個財政年度警察超時工作的開支,市長辦公室指出,如果有關的追加預算不獲市參議會通過,市府將要凍結警方增聘人手,以及超時工作的開支。

市長辦公室指出,2021年至2022年期間,舊金山警方的超時工作開支增加一倍有多,警員加班維持市內治安,其中包括近年警方特別注重加強在聯合廣場、遊客景點區、華埠的巡邏,又加派人手對付田德隆區的犯罪活動。

市長布里德也提出撥款20萬元,為地檢處增聘三個檢控官,在今個財政年度,即是6月底之前,專門調查市內街頭販賣毒品的罪案。

市府指出,警隊過去三年流失了340名警員,以日落區為例,該警察分局自從2020年,警員數目減少了一半,現時全市有1641名警員,較法定建議的人數少了541人。

由於人手不足,現有的警員需要超時工作,由去年7月至今的財政年度,警方的超時工作時數已超過38萬個小時。

舊金山警察局長Bill Scott指出,警員超時工作是眼前的補救辦法。

市長辦公室透露,警隊本財政年度的預算已經用盡,如果市參議會不通過追加預算,警方將會削減執法行動,而社區大使計劃也會受影響,市長提出的補充預算,必須得到市參議會審議通過。

