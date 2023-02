去年獨贏20億Powerball獎金幸運兒身分揭曉

【KTSF】

去年11月的Powerball,頭獎獎金達到20億美元,由加州的一人獨得,這位幸運的億萬富翁得獎者身分週二終於揭曉。

加州彩票局主任Alva V.Johnson說:「長久等待的謎團現在結束了,唯一獲得完全符合六個數字的玩家,去年11月贏得歷史性Powerball獎金,姓名是Edwin Castro。」

加州彩票局週二公布獨得20.04億頭獎獎金的幸運得主,原本彩票局還邀請他出席得獎人宣布儀式,不過Castro不願公開露面,他說得知自己是幸運得主感到震驚。

他是在洛杉磯附近城市Altadena的一家商店購買彩票,這個巨額頭獎領取現金價值是將近十億美元,加州彩票局也因此受益不少,獲得歷史性的金額,超過1.56億將用在加州公立教育經費。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。