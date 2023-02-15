去年獨贏20億Powerball獎金幸運兒身分揭曉

February 15, 2023 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

去年11月的Powerball，頭獎獎金達到20億美元，由加州的一人獨得，這位幸運的億萬富翁得獎者身分週二終於揭曉。

加州彩票局主任Alva V.Johnson說：「長久等待的謎團現在結束了，唯一獲得完全符合六個數字的玩家，去年11月贏得歷史性Powerball獎金，姓名是Edwin Castro。」

加州彩票局週二公布獨得20.04億頭獎獎金的幸運得主，原本彩票局還邀請他出席得獎人宣布儀式，不過Castro不願公開露面，他說得知自己是幸運得主感到震驚。

他是在洛杉磯附近城市Altadena的一家商店購買彩票，這個巨額頭獎領取現金價值是將近十億美元，加州彩票局也因此受益不少，獲得歷史性的金額，超過1.56億將用在加州公立教育經費。

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