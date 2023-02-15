佛州Parkland市高中槍擊案五週年 多間公校舉行紀念儀式

【KTSF 張擎鳳報導】
週二是佛羅里達州Parkland市Marjory Stoneman Douglas高中大規模槍擊案五週年，縣內多間公立學校舉行紀念儀式。
有小學生組成一個大型的心和數字17，以紀念在2018年的這一天，因槍擊案而失去性命的17人，其中14人是學生，3人是教職員。
10點17分，全縣所有學校都為死者默哀。
然後，學校讓學生提前放學，並鼓勵學生、教職員和義工參與社區服務活動。
Parkland槍擊案中的槍手Nikolas Cruz正在服刑，他被判終身監禁，不得假釋。
槍擊事件後，學生主導的抗議活動，推動兩黨通過了多項槍械管制法案，不過大規模槍擊案仍不斷發生。
總統拜登週二也表示，槍械管制法需要更嚴格，國會必須採取行動減少槍械暴力。
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