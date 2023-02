佛州Parkland市高中槍擊案五週年 多間公校舉行紀念儀式

【KTSF 張擎鳳報導】

週二是佛羅里達州Parkland市Marjory Stoneman Douglas高中大規模槍擊案五週年,縣內多間公立學校舉行紀念儀式。

有小學生組成一個大型的心和數字17,以紀念在2018年的這一天,因槍擊案而失去性命的17人,其中14人是學生,3人是教職員。

10點17分,全縣所有學校都為死者默哀。

然後,學校讓學生提前放學,並鼓勵學生、教職員和義工參與社區服務活動。

Parkland槍擊案中的槍手Nikolas Cruz正在服刑,他被判終身監禁,不得假釋。

槍擊事件後,學生主導的抗議活動,推動兩黨通過了多項槍械管制法案,不過大規模槍擊案仍不斷發生。

總統拜登週二也表示,槍械管制法需要更嚴格,國會必須採取行動減少槍械暴力。

