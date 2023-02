【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)發生性侵案,匪徒在一棟樓宇裡面,強逼女受害人進入洗手間,然後性侵她,警方公開閉路電視片段,拍攝到匪徒的照片。

警方表示,匪徒是非洲裔,25歲到30歲,5呎10吋高,體重大約140磅、有鬍鬚,當時穿著熒光黃色帽子、黑色外套、藍色牛仔褲和黑色球鞋,他的左手有紋身。

警方表示,週一上午11點半左右,匪徒進入位於Lake Merritt附近Grand Ave 200號地段一棟樓宇裡面,強逼一個女人進入洗手間,然後性侵她。

警方呼籲市民提供線索,可致電(510) 882-8406。

