聯邦參議員范士丹宣布不會在2024年競選連任（視頻）

【KTSF 林子皓的報導】
加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）週二宣布不會在2024年競選連任，這意味著她長達五十年的公職生涯也將畫下句點。
來自加州舊金山的加州聯邦參議員范士丹，週二在民主黨黨團午餐會上宣布，自己不會在2024年競選連任。
多數黨領袖舒默及其他民主黨人都讚揚范士丹長期服務美國人民。
舒默說：「我們來自加州出色的同事，參議員范士丹宣布她將不再尋求下一任任期，我們很高興她在剩餘的任期內，繼續與我們並肩作戰。」
加州聯邦參議員Alex Padilla說：「寫加州政治史，是不能不承認范士丹開創性的職業生涯，否則不可能撰寫美國政治史。」
現年89歲的范士丹，在1992年首次獲選聯邦參議員，也是加州第一位的女性聯邦參議員，除了任期最長之外，也是最高齡的現役參議員。
三十多年來，范士丹在國會山莊參與過多項重要的立法工作，包括目前已經失效的攻擊性武器禁令，與2014年的CIA酷刑報告等，白宮特別提到這一點。
白宮發言人Karine Jean-Pierre說：「拜登總統恭喜參議員范士丹，歷史性與出色的政治生涯，總統早先提到的傷害性武器禁令，就是范士丹議員在三十年前所努力的成果。」
不過范士丹近年在許多議案上選擇和共和黨合作，一方面提升了個人在參議院調和鼎鼐的聲譽，但同時也引發了部份爭議。
她週二也表示，雖然目前國會陷入分裂，但兩黨仍然可以合作，推進有利民眾進步與發展的法案，這也是她過去三十年來所努力，也是她任期最後兩年的目標和方向。
至於為何會做出退出競選的決定，范士丹表示，主要是因為近期先生去世後，對她造成了很大的衝擊，因而萌生退意而自她決定退休後，目前已經有多位民主黨人躍躍欲試，準備接棒她的參議員席位。
此外，1月宣布參選的共和黨籍聯邦眾議員Adam Schiff，和同黨的Katie Porter也都將加入戰局，不過目前范士丹尚未表態她個人的支持意為何。
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