聯邦參議員范士丹宣布不會在2024年競選連任（視頻）

【KTSF 林子皓的報導】

加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)週二宣布不會在2024年競選連任,這意味著她長達五十年的公職生涯也將畫下句點。

來自加州舊金山的加州聯邦參議員范士丹,週二在民主黨黨團午餐會上宣布,自己不會在2024年競選連任。

多數黨領袖舒默及其他民主黨人都讚揚范士丹長期服務美國人民。

舒默說:「我們來自加州出色的同事,參議員范士丹宣布她將不再尋求下一任任期,我們很高興她在剩餘的任期內,繼續與我們並肩作戰。」

加州聯邦參議員Alex Padilla說:「寫加州政治史,是不能不承認范士丹開創性的職業生涯,否則不可能撰寫美國政治史。」

現年89歲的范士丹,在1992年首次獲選聯邦參議員,也是加州第一位的女性聯邦參議員,除了任期最長之外,也是最高齡的現役參議員。

三十多年來,范士丹在國會山莊參與過多項重要的立法工作,包括目前已經失效的攻擊性武器禁令,與2014年的CIA酷刑報告等,白宮特別提到這一點。

白宮發言人Karine Jean-Pierre說:「拜登總統恭喜參議員范士丹,歷史性與出色的政治生涯,總統早先提到的傷害性武器禁令,就是范士丹議員在三十年前所努力的成果。」

不過范士丹近年在許多議案上選擇和共和黨合作,一方面提升了個人在參議院調和鼎鼐的聲譽,但同時也引發了部份爭議。

她週二也表示,雖然目前國會陷入分裂,但兩黨仍然可以合作,推進有利民眾進步與發展的法案,這也是她過去三十年來所努力,也是她任期最後兩年的目標和方向。

至於為何會做出退出競選的決定,范士丹表示,主要是因為近期先生去世後,對她造成了很大的衝擊,因而萌生退意而自她決定退休後,目前已經有多位民主黨人躍躍欲試,準備接棒她的參議員席位。

此外,1月宣布參選的共和黨籍聯邦眾議員Adam Schiff,和同黨的Katie Porter也都將加入戰局,不過目前范士丹尚未表態她個人的支持意為何。

