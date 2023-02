【KTSF】

數據顯示,現在的雞蛋價格比一年之前上漲超過70%,當中是否有人哄抬蛋價也引發關注。

雞蛋漲價已經不是新聞,但看到具體數字還是讓人心驚。

根據聯邦勞工統計局週二公布的官方通脹資料,今年1月份的雞蛋價格,比去年12月上漲了8.5%,更是比一年前貴七成。

蛋價貴主要因為成本高昂,加上致命的禽流感爆發導致。

不過一些雞蛋生產商在這一波價格動盪卻賺到高獲利,引發部份關注人士要求聯邦當局調查是否有人哄抬價格。

批發雞蛋價格自從去年12月攀上歷史新高之後,已經有所下跌,但是在雜貨店的零售價格並未反映降價。

