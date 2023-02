加州司法部長提法案打擊隱藏收費 保障消費者權益（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州司法部長Rob Bonta週二與州參議員宣布提出加州第一項打擊隱藏收費的法案,以維護公平透明的市場。

Bonta說:「相信我們都知道,在結賬時發現一項商品的實際價格,比標價來得高非常多,是有多麼令人憤怒的,例如家庭旅遊在網絡上訂房,按最便宜的選項排列,但在結賬時發現隱藏的「度假費」,大大提高了價格。」

Bonta週二與兩位州參議員Nancy Skinner及Bill Dodd共同推出州參議院提案SB478,為打擊加州氾濫的強制性隱藏費用,這些隱藏費用,不論商品或服務,又統稱之為「垃圾收費」。

Bonta指,垃圾收費不只是為民眾帶來困擾,更是一種騙人手法,業者不應該用不真實的價格吸引客人,但在結賬時突然增加隱藏費用。

除此之外,垃圾收費也影響同業間的公平競爭,危害老實業者的權益。

Bonta說:「廣告中的價格,應該是民眾實際支付的價格,就這麼簡單明了。」

SB478提案若通過,將會是加州第一項相關法案,禁止業者在任何廣告中,以未加上強制性費用的價格行銷,除非是政府徵收的稅費,這也提供相關的消費糾紛明確的法源依據,保障消費者權益。

垃圾收費也是總統拜登上週國情咨文中提及的項目之一,已下令在聯邦層級制定法例,打擊各領域的垃圾收費。

