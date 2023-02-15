舊金山Balboa Park捷運站旁有全新可負擔房屋接受申請

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）Outer Mission區Balboa Park捷運站旁，將有一個全新的可負擔房屋現正接受申請，有91個單位供符合資格民眾申請。

這個全新的可負擔房屋項目位於舊金山San Jose Ave 2340號路段280公路出入口旁邊，附近有多間超市、餐廳商店、Balboa高中，名為Kapuso at the Upper Yard的可負擔房屋單位，將提供91個單位，供合資格民眾申請。

另外又設500個候補名額，91個單位當中，包括6個開放式單位，38個一房，39個兩房及8個三房單位，單位面積介乎477至1232平方呎。

申請資格方面，1至7人家庭的年收入需要為地區收入中位數 (AMI）的40%至108%，以3人家庭為例，年收入介乎49,900元至134,700元。

而租金方面，就視乎申請家庭的收入而定，由開放式單位最平的883元，至三房的2,908元不等。

申請人必須網上遞交申請，截止日期為今年3月2日下午5時，抽籤將於今年3月16日早上11時進行。

如有任何疑問，可於週一至週五早上8時至下午5時，致電(415) 647 7191查詢，或點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000IYJVaUAP

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