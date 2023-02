舊金山Balboa Park捷運站旁有全新可負擔房屋接受申請

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)Outer Mission區Balboa Park捷運站旁,將有一個全新的可負擔房屋現正接受申請,有91個單位供符合資格民眾申請。

這個全新的可負擔房屋項目位於舊金山San Jose Ave 2340號路段280公路出入口旁邊,附近有多間超市、餐廳商店、Balboa高中,名為Kapuso at the Upper Yard的可負擔房屋單位,將提供91個單位,供合資格民眾申請。

另外又設500個候補名額,91個單位當中,包括6個開放式單位,38個一房,39個兩房及8個三房單位,單位面積介乎477至1232平方呎。

申請資格方面,1至7人家庭的年收入需要為地區收入中位數 (AMI)的40%至108%,以3人家庭為例,年收入介乎49,900元至134,700元。

而租金方面,就視乎申請家庭的收入而定,由開放式單位最平的883元,至三房的2,908元不等。

申請人必須網上遞交申請,截止日期為今年3月2日下午5時,抽籤將於今年3月16日早上11時進行。

如有任何疑問,可於週一至週五早上8時至下午5時,致電(415) 647 7191查詢,或點擊:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000IYJVaUAP

