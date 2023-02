加州兩議員提出修改州憲法廢除8號提案 保護婚姻平等（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

加州州眾議員羅達倫(Evan Low)和州參議員威善高(Scott Wiener)提出修改州憲法去廢除8號提案,以保護婚姻平等,以及打擊仇恨同性婚姻。

羅達倫和威善高週二提出一項修改加州憲法的決議案,以保護同性婚姻,當中包含計劃從州憲法中移除8號提案裡面涉及歧視的字眼,8號提案是在2008年獲得加州選民投票贊成通過,8號提案列明婚姻的定義,是一男一女的結合,獲得加州的承認和合法。

羅達倫表示,加州相信愛,廢除8號提案是正確做法,以確保婚姻平等受到法律保護,也是為將來的下一代。

他又說,加州領導對LGBTQ、性小眾人士的保護,以及支持平等的立法,因此州憲法應該反映這些價值觀。

威善高就說,廢除8號提案是為保護加州數以百萬計性小眾人士的婚姻自由而走出重要一步,他指出,加州憲法中包含8號提案是不合情理,必須要移除,特別是面對極保守派的聯最高法院大法官威脅說要推翻婚姻平等法,因此是時候將婚姻平等法,交給加州選民去更正。

