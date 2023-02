舊金山州參議員威善高提法案 幫助打擊缺房問題（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

代表舊金山(三藩市)的州參議員威善高(Scott Weiner)週一宣布一項提案,幫助打擊缺房問題。

威善高說:「我們在這宣布,新的參院提案SB423將在週一晚正式提出,目的是擴展和改進2017年通過的SB35。」

威善高週一早上召開記者會,討論SB423提案將如何幫助加州多個城市加快建房作業,達到州府8年內250萬戶住房單位的要求。

威善高說:「我們急需在加州起新樓,我們目前缺少數百萬套住宅。」

威善高指SB423,主要的目的是無限期延長2017年通過的SB35法案,原定將在2025年失效,透過SB35,符合條件,並有一定比例為可負擔房屋單位的開發案,將更快的通過地方政府審查程序,地方政府也無能拒絕這些提案。

威善高也提出SB35在過去五年的成效。

威善高說:「大約1.8萬個單位已獲批准建造,或正在建設中,其中4分之3的單位低於市價,這對於建住宅絕對是一大改變。」

他也指,SB35光是在舊金山,就幫助2000個單位完成建設,還有1000個正在進行當中,大部份都是低於市場價格。

週一記者會的地點,就是舊金山Bryant街833號的全新公寓大廈,原本是一個停車場,現在有145個開放式單位為可負擔房屋,保留給曾經無家可歸的民眾。

威善高希望SB423能延續SB35的工程,並幫助加州各地有效的快速打擊缺房問題。

