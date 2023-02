【KTSF】

一架聯合航空(United Airlines)客機去年底由夏威夷飛來舊金山(三藩市)期間,在空中急墜至離太平洋海面不夠800英呎,聯合航空仍然在調查這宗事故。

事發於去年12月18日,UA 1722航班由夏威夷Maui起飛一分鐘後,突然從2200呎高空向下衝,在21秒內急墜1425呎,至離海面不足800英呎,機師終止跌勢,令這架波音777客機再次爬升。

有機上乘客形容,當時就像坐過山車,機艙內不少人尖叫。

聯合航空向FAA報告事件,FAA表示,已檢視這宗個案,並採取適當措施。

聯航表示,這宗事故仍在調查中,而有關機師已接受額外培訓,據報事發當日當地下大雨。

