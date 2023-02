紐約貨車剷上行人路多人死傷 初步調查不是恐襲

【有線新聞】

紐約市有貨車剷上行人路,撞倒多名途人,至少1死7傷。警方最終截停貨車,拘捕司機,初步調查指事件不涉及恐怖主義。

從閉路電視可見,貨車剷上行人路,撞倒周圍雜物。一名途人及時閃避,警車緊隨其後。

紐約市布魯克林區,一輛貨車周一在行人路上撞倒多名途人。目擊者稱民眾曾嘗試截停貨車,但不成功。

他表示:「我們一直在奔跑,想看看他會否停下來。一些的士司機嘗試幫忙,叫我們上車。我們看到一輛小型貨車急駛過街區,試圖截停那個人,但他就是沒停下然後我們看不到那人了」

警方追逐貨車約5公里後,在一條通往曼哈頓的隧道前,將貨車圍堵截停,拘捕司機。當局稱目前沒跡象顯示事件涉及恐怖主義,會盡全力徹查事件。

疑犯的兒子向傳媒透露,他62歲的爸爸來自馬來西亞,已入籍美國,之前一直住拉斯維加斯。他有精神病紀錄,曾多次因為傷人,在拉斯維加斯被判刑,包括刺傷自己兄弟。

