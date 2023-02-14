日落區市參事殷嘉立將舉行里民會議 協助受爆炸事故影響的居民（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）日落區的爆炸案，有監控錄像捕捉到事發的一刻，而日落區市參事殷嘉立的辦公室，就積極幫助受影響的居民處理善後工作。

事發現場，與相鄰兩間黃色和綠色房屋都貼上危樓的紅色標記，表示房屋不安全和不可進入，週一下午，有人在爆炸現場擺放鮮花。

有監控片段就拍到事發的一刻，爆炸的威力將這輛白色Prius的後門炸開，爆炸時對街有兩個行人，從畫面看來他們似乎沒有受傷。

警方表示，爆炸的家中有一名行動不便的婦女死亡，死者的照顧者也遭嚴重燒傷。

畫面中這名男子向消防員表示，自己住在爆炸的房子裡，詢問自己行動不便的妻子是否有安全逃離現場，事後從畫面中看到，男子疑似受震驚並頻頻拭淚。

電視台KPIX向舊金山警方求證該男子是否為涉案人，警方不願對此回應，警方只表示以誤殺、製造毒品和危害兒童等罪名，拘捕了53歲疑犯Darren Price。

警方表示，疑犯涉嫌危害兒童，因為家中有兩個小孩，雖然爆炸當下兩名小孩在學校上課，但警方認為非法製毒場所已構成危害小朋友的環境。

另一方面，有人表示，現場左手邊的黃色屋是一所幼兒園的老師，和她的家人租住，而她們可以說是失去了一切。

而有自稱幼兒園老師的朋友，為她開設GoFundME籌款，附近的居民表示，仍然有很多善後工作需要處理。

居民說：「我們是爆炸房屋的對面房屋，我們用木板封住窗戶，可以看到車庫門已凹陷了，所以車庫需要修理，現在它不能自動開關，我們的門有點損壞，但底部仍能鎖，主要是窗戶。」

有住在日落區的華裔居民，得知案件涉嫌和製造毒品有關後，都表示震驚。

有住戶表示，有少少害怕，因為不知道住在旁邊的人，會不會又做非法的事。

另一名居民稱，現在治安又不好，夜晚又不敢出來，特別現在發生這事，晚上睡眠質素也不好。

另一方面市參事殷嘉立（Joel Engardio）將在週三舉行里民會議，提供幫助給受影響的居民，並聽取民眾意見。

殷嘉立辦公室的立法助理林文傑在週一下午4點就到現場，和受影響的居民接觸，以及派發單張邀請他們參加里民會議。

林文傑說：「第一時間，當事件發生時，市參事殷嘉立就親自來視察災情，當晚我自己都來過，但係當前封了，我們不能進去，當其時仍然是一個犯罪現場，星期五和六時，我也有來這條街，和所有的居民問他們拿資料，因為我們在計劃如何可以盡力幫助住這兒的居民。」

林文傑就表示，大會會在週三下午5點在東北醫療中心舉行，屆時會邀請舊金山消防局長、建築檢查部，以及其他市政府部門代表等參加，當中舊金山估值官郭華健亦會到場，和市民講解受影響房屋的地稅緩解。

週一來到現場亦聞到有燒焦氣味，舊金山工務局在係兩邊的房屋都圍上鐵欄。

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