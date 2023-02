日落區市參事殷嘉立將舉行里民會議 協助受爆炸事故影響的居民（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)日落區的爆炸案,有監控錄像捕捉到事發的一刻,而日落區市參事殷嘉立的辦公室,就積極幫助受影響的居民處理善後工作。

事發現場,與相鄰兩間黃色和綠色房屋都貼上危樓的紅色標記,表示房屋不安全和不可進入,週一下午,有人在爆炸現場擺放鮮花。

有監控片段就拍到事發的一刻,爆炸的威力將這輛白色Prius的後門炸開,爆炸時對街有兩個行人,從畫面看來他們似乎沒有受傷。

警方表示,爆炸的家中有一名行動不便的婦女死亡,死者的照顧者也遭嚴重燒傷。

畫面中這名男子向消防員表示,自己住在爆炸的房子裡,詢問自己行動不便的妻子是否有安全逃離現場,事後從畫面中看到,男子疑似受震驚並頻頻拭淚。

電視台KPIX向舊金山警方求證該男子是否為涉案人,警方不願對此回應,警方只表示以誤殺、製造毒品和危害兒童等罪名,拘捕了53歲疑犯Darren Price。

警方表示,疑犯涉嫌危害兒童,因為家中有兩個小孩,雖然爆炸當下兩名小孩在學校上課,但警方認為非法製毒場所已構成危害小朋友的環境。

另一方面,有人表示,現場左手邊的黃色屋是一所幼兒園的老師,和她的家人租住,而她們可以說是失去了一切。

而有自稱幼兒園老師的朋友,為她開設GoFundME籌款,附近的居民表示,仍然有很多善後工作需要處理。

居民說:「我們是爆炸房屋的對面房屋,我們用木板封住窗戶,可以看到車庫門已凹陷了,所以車庫需要修理,現在它不能自動開關,我們的門有點損壞,但底部仍能鎖,主要是窗戶。」

有住在日落區的華裔居民,得知案件涉嫌和製造毒品有關後,都表示震驚。

有住戶表示,有少少害怕,因為不知道住在旁邊的人,會不會又做非法的事。

另一名居民稱,現在治安又不好,夜晚又不敢出來,特別現在發生這事,晚上睡眠質素也不好。

另一方面市參事殷嘉立(Joel Engardio)將在週三舉行里民會議,提供幫助給受影響的居民,並聽取民眾意見。

殷嘉立辦公室的立法助理林文傑在週一下午4點就到現場,和受影響的居民接觸,以及派發單張邀請他們參加里民會議。

林文傑說:「第一時間,當事件發生時,市參事殷嘉立就親自來視察災情,當晚我自己都來過,但係當前封了,我們不能進去,當其時仍然是一個犯罪現場,星期五和六時,我也有來這條街,和所有的居民問他們拿資料,因為我們在計劃如何可以盡力幫助住這兒的居民。」

林文傑就表示,大會會在週三下午5點在東北醫療中心舉行,屆時會邀請舊金山消防局長、建築檢查部,以及其他市政府部門代表等參加,當中舊金山估值官郭華健亦會到場,和市民講解受影響房屋的地稅緩解。

週一來到現場亦聞到有燒焦氣味,舊金山工務局在係兩邊的房屋都圍上鐵欄。

