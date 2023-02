【KTSF】

週一晚間在密西根州立大學驚傳槍響,學生被迫就地避難,事故造成3人死亡,5人受傷。

根據密西根州立大學校警,一名槍手於晚間在校園多處開槍,造成3人死亡,5人受傷送醫,當中有人有生命危險。

槍手在稍早於校園遊蕩,警方下令封鎖校園,學生被迫就地避難。

警方已在校園外找到疑似自殺身亡的非洲裔疑犯。

版權所有,不得轉載。