舊金山有業主控告市府徵收「房屋空置稅」屬違法（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

舊金山（三藩市）一班業主上星期控告市府實施「房屋空置稅」新法例，訴訟指，這項法例違憲，以及違反加州的法例。

舊金山這項「房屋空置稅」，是因為在去年11月選舉中，獲得過半數選民投票贊成通過M提案而實施，由2024年1月1日開始執行。

M提案建議向無人住的單位徵收「空置稅」，空置的定義是指一年有超過一半日子，即是超過182天無人住，市府將按照空置單位大小來計算空置稅，每年徵收的空置稅由2,500元至5,000元不等，逐年增加，最高收取兩萬元。

獲得豁免的包括獨立屋、有2個單位的住宅duplex，和短期出租單位等，有效期由2024年開始計的30年。

新措施目的是希望解決房屋危機，以鼓勵更多業主出租他們的單位。

市府可以利用空置稅來補貼長者和低收入人士的租金，以及用來購買空置建築物，將其改建成可負擔房屋等。

但訴訟指，新法例不合理和判斷錯誤，因為根據憲法第五修正案，其中一項條款表明，任何人不得被剝奪財產、不給予公平賠償，以及私有財產不得充作公用等，因此政府不可以強迫業主出租物業給第三方，否則等於是違反憲法。

支持M提案的舊金山市參事Dean Preston就指，舊金山選民已經發出明確訊息，就是市內有超過4千名露宿者，但空置房屋就有超過6萬間，是不能接受。

今次訴訟是由一班小業主，以及多個舊金山房屋協會和組織的業主聯合提出。

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