中半島城市Foster City鵝滿為患,已經嚴重影響當地的衛生及水源品質,該市最近外判一家野生動物管理公司,制定計劃來處理加拿大鵝。

Foster City市議會在2月6日會議,以5比0通過與Wildlife Innovations的合同,會議上沒有考慮撲殺,但仍是一個潛在的選項。

不過大部分公眾發言,反對考慮將鵝殺死作為管理計劃中的一個選項,認為這是不道德的做法,也不符合成本效益。

Foster City有聯邦許可,可以撲殺一百隻加拿大鵝,該市鵝數量增加,帶來的糞便及脫毛,已構成了公共健康危害。

管理的建議包括棲息地評估,以降低Foster City公園對鵝的吸引力,以及社區教育計劃。

