情人節到來 聯邦調查局提醒公眾小心愛情詐騙（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

週二就是情人節了,聯邦調查局(FBI)發出警告小心愛情陷阱,每年被「愛情詐騙」的網上情緣受害者一直增加。

2月14日情人節,巧克力、鮮花擺在超市零售店顯著的位置,這些起碼是吃得到,聞得到,但有些情人節的浪漫,導致金錢嚴重損失。

所謂愛情詐騙,romance scam,也稱為信任詐騙,confidence scam,就是放長線釣大魚,以各種方式博取對方信任,最後取得對方的錢財。

FBI探員Robert Tripp說:「當騙徒從建立信任,變成要求有價物品,會試圖建立一種急迫性,要受害者立即寄錢給對方,比方說騙徒會聲稱人在海外,被羈押,需要受害者立即匯錢,急迫性就是警訊。」

FBI公布2022年接獲的網上情緣騙案,灣區有483位受害者,損失金額超過4千6百萬,60歲以上的有178位,損失加起來超過2千3百萬,通常女性受害者比男性多。

以縣來區分,受害者最多的縣前五名是Santa Clara、Alameda、Contra Costa、舊金山、San Mateo。

Tripp說:「受害人要立刻聯絡他們的銀行,特別是最新的付款,銀行可以止付把錢拿回來,最重要的是讓銀行知道,你是詐騙受害者,然後聯絡網路犯罪報案中心,提交報告。」

FBI表示,現在詐騙者更多的是利用社交媒體,放上假的帥哥照,有女子立刻就掉進愛情陷阱,FBI表示,現在還流行虛擬貨幣投資。

Tripp說:「騙徒讓受害者先嘗到甜頭,拿一些回來,然後受害者繼續投資,一旦錢匯到海外,就很難把錢拿回來了。」

FBI說,詐騙者有些是個人,更多是集團,大部分在非洲及亞洲國家,其中中國最多。

FBI提供兩個網站,網路犯罪報案中心:IC3.gov,然後跟地方FBI聯絡:Tips.fbi.gov,FBI也提供不同語言幫助

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。