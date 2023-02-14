情人節到來 聯邦調查局提醒公眾小心愛情詐騙（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

週二就是情人節了，聯邦調查局（FBI）發出警告小心愛情陷阱，每年被「愛情詐騙」的網上情緣受害者一直增加。

2月14日情人節，巧克力、鮮花擺在超市零售店顯著的位置，這些起碼是吃得到，聞得到，但有些情人節的浪漫，導致金錢嚴重損失。

所謂愛情詐騙，romance scam，也稱為信任詐騙，confidence scam，就是放長線釣大魚，以各種方式博取對方信任，最後取得對方的錢財。

FBI探員Robert Tripp說：「當騙徒從建立信任，變成要求有價物品，會試圖建立一種急迫性，要受害者立即寄錢給對方，比方說騙徒會聲稱人在海外，被羈押，需要受害者立即匯錢，急迫性就是警訊。」

FBI公布2022年接獲的網上情緣騙案，灣區有483位受害者，損失金額超過4千6百萬，60歲以上的有178位，損失加起來超過2千3百萬，通常女性受害者比男性多。

以縣來區分，受害者最多的縣前五名是Santa Clara、Alameda、Contra Costa、舊金山、San Mateo。

Tripp說：「受害人要立刻聯絡他們的銀行，特別是最新的付款，銀行可以止付把錢拿回來，最重要的是讓銀行知道，你是詐騙受害者，然後聯絡網路犯罪報案中心，提交報告。」

FBI表示，現在詐騙者更多的是利用社交媒體，放上假的帥哥照，有女子立刻就掉進愛情陷阱，FBI表示，現在還流行虛擬貨幣投資。

Tripp說：「騙徒讓受害者先嘗到甜頭，拿一些回來，然後受害者繼續投資，一旦錢匯到海外，就很難把錢拿回來了。」

FBI說，詐騙者有些是個人，更多是集團，大部分在非洲及亞洲國家，其中中國最多。

FBI提供兩個網站，網路犯罪報案中心：IC3.gov，然後跟地方FBI聯絡：Tips.fbi.gov，FBI也提供不同語言幫助

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