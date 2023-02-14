專家指被擊落的高空物體足以威脅美國國家安全

【KTSF 張麗月報導】

有接近氣球事件調查工作的官員透露，最少有兩個這些物體可能有負載能力，可以攜帶設備，而多名專家也都指，這些高空物體足以威脅美國的國家安全，而且相信將來，這些高空物體還會陸續有來。

近這三天來，在北美洲上空有多三個不明高空物體被美軍戰機擊落，美國空軍退休上校說，很清楚最少有一次是測試美加兩地的防空系統。

這些不明高空物體，分別在上星期五在阿拉斯加上空，上星期六在加拿大北部上空，以及星期日下午在密歇根州Lake Huron湖上空被發現，而被美軍戰機擊落。

美國情報指，被擊落的這些高空物體，是無人操控，似乎沒有推動力，也對地面的人沒有威脅，但就對民航安全構成威脅。

白宮國安會發言人John Kirby說：「它們的高度明顯低過中國高空氣球，對商業民航交通構成威脅，我們沒有特別原因去懷疑它們正在進行監察，但不能排除。」

美國當局現時聚焦於較低空域的安全。

Kirby說：「他們已改裝過濾器和推進器，增強雷達能力，令其高空看來更隱蔽，小雷達横截面和低速度物體。」

也有情報專家指出，許多國家有使用無人機，可能今次最少有一架是無人機，而不是氣球，暫時還未清楚，仍有待調查。

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