專家指被擊落的高空物體足以威脅美國國家安全

【KTSF 張麗月報導】

有接近氣球事件調查工作的官員透露,最少有兩個這些物體可能有負載能力,可以攜帶設備,而多名專家也都指,這些高空物體足以威脅美國的國家安全,而且相信將來,這些高空物體還會陸續有來。

近這三天來,在北美洲上空有多三個不明高空物體被美軍戰機擊落,美國空軍退休上校說,很清楚最少有一次是測試美加兩地的防空系統。

這些不明高空物體,分別在上星期五在阿拉斯加上空,上星期六在加拿大北部上空,以及星期日下午在密歇根州Lake Huron湖上空被發現,而被美軍戰機擊落。

美國情報指,被擊落的這些高空物體,是無人操控,似乎沒有推動力,也對地面的人沒有威脅,但就對民航安全構成威脅。

白宮國安會發言人John Kirby說:「它們的高度明顯低過中國高空氣球,對商業民航交通構成威脅,我們沒有特別原因去懷疑它們正在進行監察,但不能排除。」

美國當局現時聚焦於較低空域的安全。

Kirby說:「他們已改裝過濾器和推進器,增強雷達能力,令其高空看來更隱蔽,小雷達横截面和低速度物體。」

也有情報專家指出,許多國家有使用無人機,可能今次最少有一架是無人機,而不是氣球,暫時還未清楚,仍有待調查。

