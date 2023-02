【KTSF】

灣區週二晚和週三晚將會非常寒冷,不少地區最低氣溫低至冰點或更寒冷,是今個冬季最寒冷的天氣。

國家氣象局的資料顯示,週二晚深夜至週三清晨時分,北灣、東灣內陸地區以及南灣部分地區,氣溫將下降至冰點,當局發出嚴寒警告以及霜凍警示。

嚴寒天氣對露宿者會很危險,當局也呼籲大家保護好寵物,以及室外的植物和水管,週三深夜到週四清晨也會很冷。

