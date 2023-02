【有線新聞】

土耳其、敘利亞大地震再有生還者獲救。

在災區安塔基亞,多名搜救人員合力在瓦礫將一名被困約182小時的13歲男童救出,隨即為他蓋上保暖錫紙並抬上救護車,期間男童一直緊握救護人員的手。

另外在敘利亞,當局出動重型機械移走大型瓦礫,有親友失蹤的人就徒手挖掘,希望有奇蹟出現。

敘利亞總統巴沙爾同意在西北部由反對派控制鄰接土耳其的邊境,加開兩條人道救援通道,為期三個月,以加快救災物資送到地震災區。

