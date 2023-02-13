威善高提案建議放寬加州建築物容積率限制（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州州參議員威善高（Scott Wiener）提出一項法案，建議放寬建築物容積率限制，讓各城市更容易興建密集的多家庭住房。

Bay City News報導指，代表舊金山的州參議員威善高於本月2日提出SB 294法案，建議根據住房建築所在用地的大小，來提高每一住房單位平方英尺面積的下限。

該法案主要是應對FAR floor area ratio，也就是建築物容積率的地方法規，容積率指的是建築物全部面積，和建築物所在用地面積的比率。

提案議員認為，各城市制定的容積率通常過低，使得住房建案無法興建超過個位數的單位，甚至在特別劃為密集多住房單位的區域,也會限制其容積率,因此無法興建大量的新住房。

SB 294法案將預防地方政府，對介於11-20個住房單位的發展項目容積率限制在2.5以下，也會禁止地方政府對於有超過20個住房單位的發展項目，容積率定在低於1.25。

威善高認為，如果一個城市的區域劃分為特定的密度，地方政府就不應該將該區的密度限制，定在不可能達成到特定密度的範圍。

預計州議會最快在今年3月討論這項法案，除了SB 294 法案，先前威善高也提出SB 478，並在2021年獲得州長紐森簽署，該法案提高了有3到10個住房單位的建築物容積率。

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