威善高提案建議放寬加州建築物容積率限制（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州州參議員威善高(Scott Wiener)提出一項法案,建議放寬建築物容積率限制,讓各城市更容易興建密集的多家庭住房。

Bay City News報導指,代表舊金山的州參議員威善高於本月2日提出SB 294法案,建議根據住房建築所在用地的大小,來提高每一住房單位平方英尺面積的下限。

該法案主要是應對FAR floor area ratio,也就是建築物容積率的地方法規,容積率指的是建築物全部面積,和建築物所在用地面積的比率。

提案議員認為,各城市制定的容積率通常過低,使得住房建案無法興建超過個位數的單位,甚至在特別劃為密集多住房單位的區域,也會限制其容積率,因此無法興建大量的新住房。

SB 294法案將預防地方政府,對介於11-20個住房單位的發展項目容積率限制在2.5以下,也會禁止地方政府對於有超過20個住房單位的發展項目,容積率定在低於1.25。

威善高認為,如果一個城市的區域劃分為特定的密度,地方政府就不應該將該區的密度限制,定在不可能達成到特定密度的範圍。

預計州議會最快在今年3月討論這項法案,除了SB 294 法案,先前威善高也提出SB 478,並在2021年獲得州長紐森簽署,該法案提高了有3到10個住房單位的建築物容積率。

