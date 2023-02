美軍戰機休倫湖上空擊落不明飛行物體

【有線新聞】

美軍戰機在接壤加拿大邊境休倫湖上空擊落不明飛行物,是連續第三日採取擊落行動,國防部說會按每次情況決定是否擊落,已加強美國空域的雷達監控。在北京,中國外交部指去年至今,美方氣球未經中國批准10多次非法飛越中國領空。

美國時間星期日下午二時許,被擊落的不明飛行物體最先於蒙大拿州的軍事設施附近遭雷達發現,當局一直監察它的飛行路線,去到密歇根州,鄰近加拿大邊境的休倫湖上空,由美軍F-16戰機以響尾蛇導彈擊落。

國防部說碎片墜落休倫湖的加拿大水域,會盡力打撈,又指近日已經加強領空的監察,認為不明飛行物體雖不構成軍事威脅,但可能具備監控能力,加上於大約6千米高空飛行,會對民航機帶來風險,總統拜登下令擊落,強調會按實際情況決定每次採取的行動,相信最近三日擊落的物體與之前的中國氣球不同。

報道引述匿名官員說,不明飛行物體是一個八邊形物件,底部有繩索,不過沒有攜帶武器。

美軍戰機上星期五和星期六,分別在阿拉斯加和加拿大領空擊落不明飛行物體。

在北京,中國外交部指美方氣球非法進入別國領空並不稀罕,去年至今美方氣球未經中國相關部門批准10多次非法飛越中國領空,美方應當改弦更張、反躬自省,而不是抹黑指責中方,又指美方頻頻發射先進導彈,擊落不明飛行物,是過度反應,提到美國國內都有人質疑做法,耗費納稅人金錢,不能帶來實際收益。

