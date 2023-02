美國戰機在加拿大領空擊落一個不明飛行物

【有線新聞】

美國戰機在加拿大領空,擊落一個不明飛行物,是約一周內第三度擊落進入美加領空的飛行物。加拿大指飛行物,較美國之前擊落的中國氣球小得多,未知來自哪裡。

北美防空司令部再發現有不明飛行物,周六飛越加拿大北部上空。美國國防部指,軍方前一晚已發現這個飛行物,越過阿拉斯加。美軍戰機緊急升空監視,加拿大亦出動CF-18戰機和CP-140偵察機。經美加當局協調後,美軍F-22戰機在育空地區,發射AIM-9X響尾蛇空對空導彈,將飛行物擊落。

加拿大國防部長阿南德稱,飛行物在育空中部12000多米高空飛行,威脅民航機安全,未知來自哪裡。她指飛行物的體積,較美國一星期前在領空發現並擊落的中國氣球小得多,軍方將回收並分析殘骸。她表示:「從所有跡象來看,該物體可能與在北卡羅來納州海岸被擊落的相似,但尺寸更小且呈圓柱形。」

這次行動由加拿大總理杜魯多下令,他與美國總統拜登通電話後,拜登授權美軍與加方合作,執行擊落任務。白宮聲明指,兩人討論了回收殘骸、飛行物目的或來源等問題,同意繼續密切協調保衛領空。

今次是美國約一周以來,第三度在美加領空擊落飛行物。美軍周五在阿拉斯加上空擊落一個不明飛行物,軍方指由於天氣惡劣,搜索和回收碎片受阻,尚未知道該飛行物來自哪裡、性能如何及有何目的。

