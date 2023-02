土敘大地震逾3.3萬人罹難 聯合國稱物資難運送敘利亞

【有線新聞】

土耳其、敘利亞大地震增至超過3萬3千人死亡。美國敦促聯合國安理會盡快通過加開口岸,運送物資到敘利亞西北部反對派控制的重災區。

土耳其安塔基亞市搜救現場傳出歡呼聲,救援人員在瓦礫堆中救出一個被困六日的23歲男子,他由擔架抬走時清醒,能微弱揮手致意。這幢倒塌大樓相信仍有八人被困,救援人員用熱感攝錄機和聲納器材搜索生還者,又出動重型機械協助,但救出生還者的機會日漸渺茫。

同樣受地震重創的敘利亞西北部重災區,有災民感到無助甚至憤怒,不滿政府及國際社會救災不力,認為無人關心敘利亞,質疑若災難發生於歐洲或其他國家,全球必會合力拯救。

聯合國表示要將物資經過大馬士革政府控制區,運往反對派控制的西北部遇到重重困難,甚至不獲武裝組織批准。

目前聯合國物資僅靠一個口岸由土耳其直接運往敘利亞西北部,美國呼籲聯合國安理會立即投票加開兩個口岸運送物資。

世衛總幹事譚德塞表示,曾與敘利亞總統巴沙爾會面,對方對於考慮容許救援物資運往叛軍控制地區持開放態度,世衛正等待審批。各方都希望竭盡所能援助災民,卡塔爾政府將提供早前世界盃作為球迷臨時住宿的約10,000個貨櫃及露營車到土耳其。

