舊金山日落區爆炸案一男被捕 涉誤殺及製毒

【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區一幢房屋上週四早上發生爆炸大火,新的閉路電視畫面顯示,事發一刻爆炸的威力有多驚人,另外,警方已就事件拘捕一名男子。

事發在日落區22 Ave 1700號路段,爆炸時對街有兩個行人,從畫面看來他們似乎沒有受傷。

爆炸的威力也將一輛白色Prius的後門炸開,車主事後從駕駛座下來,看起來也無大礙。

警方表示,爆炸的家中有一名行動不便的婦女死亡,死者的照顧者也遭嚴重燒傷。

畫面中這名男子向消防員表示,自己住在爆炸的房子裡,詢問自己行動不便的妻子是否有安全逃離現場,事後從畫面中看到,男子疑似受震驚,並頻頻拭淚。

電視台KPIX向舊金山警方求證該男子是否為涉案人,警方不願對此回應,警方只表示以誤殺、製造毒品和危害兒童等罪名,拘捕了53歲疑犯Darren Price。

警方表示,疑犯涉嫌危害兒童,因為家中有兩個小孩,雖然爆炸當下兩名小孩在學校上課,但警方認為非法製毒場所,已構成危害小朋友的環境。

警方表示,疑犯住在爆炸的屋子中,但不願透露疑犯與死者及兩名孩童是什麼關係。

鄰居Karen Lei則表示,爆炸的房屋內住著一家四口,平時作風低調,她也指社區大多是守法的人,不希望有人來到社區炸掉房子。

Karen的家已被警消人員封鎖,提供的畫面中可見,房屋內部受到嚴重破壞,她也指因為此事感到氣憤,人生在爆炸的一瞬間被改變,自己在這裡已經住了30年,不想變成無家可歸。

而社區內其他被波及的鄰居也表達相似感受,紛紛開始修補受破壞的門窗。

市參事殷嘉立(Joel Engardio)將在週三舉行里民會議,提供幫助給受影響的居民,並聽取民眾意見。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。