民調發現近7成受訪者在舊金山日落區感到不安全（視頻）

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一個關注區內治安的民間組織，近期在日落區做出民調，發現接近7成受訪者表示，感到在日落區不安全，甚至非常不安全，約8成受訪者更是指出，在過去五年，自己或家人曾經歷過的罪行，包括入屋盜竊、搶劫以及塗鴉。

日落區民間組織治安網絡統籌的周先生表示，來到區內的消費者，又或是當地居民，還有商家，都感覺治安越來越差。

代表日落區的舊金山市參事殷嘉立表示，公共安全一直備受關注，也是他的首要任務，希望確保大家在日落區購物感到安全，讓商家覺得有生意，並可以服務大家。

新上任的Taraval警察分局局長易文耀（Robert Yick）也表示，治安問題大多是塗鴉，雖然一再清理仍重複發生，涉案者頑固再犯，儘管商戶已蓋過這些塗鴉，而他也指這些塗鴉對商業的損害很大。

三位在日前一起拜訪Irving街的商戶，易文耀就表示，Taraval警區的商戶頻頻受到塗鴉的困擾，也指出在West Portal，最近有11間商店被人塗鴉。

Taraval分局派出便衣警員調查，最近拘捕了一個人，涉嫌與多宗塗鴉案件有關，警方呼籲商戶安裝監控錄像，並與警方分享錄像片段，協助警方調查和破案。

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