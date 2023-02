民調發現近7成受訪者在舊金山日落區感到不安全（視頻）

【KTSF】

一個關注區內治安的民間組織,近期在日落區做出民調,發現接近7成受訪者表示,感到在日落區不安全,甚至非常不安全,約8成受訪者更是指出,在過去五年,自己或家人曾經歷過的罪行,包括入屋盜竊、搶劫以及塗鴉。

日落區民間組織治安網絡統籌的周先生表示,來到區內的消費者,又或是當地居民,還有商家,都感覺治安越來越差。

代表日落區的舊金山市參事殷嘉立表示,公共安全一直備受關注,也是他的首要任務,希望確保大家在日落區購物感到安全,讓商家覺得有生意,並可以服務大家。

新上任的Taraval警察分局局長易文耀(Robert Yick)也表示,治安問題大多是塗鴉,雖然一再清理仍重複發生,涉案者頑固再犯,儘管商戶已蓋過這些塗鴉,而他也指這些塗鴉對商業的損害很大。

三位在日前一起拜訪Irving街的商戶,易文耀就表示,Taraval警區的商戶頻頻受到塗鴉的困擾,也指出在West Portal,最近有11間商店被人塗鴉。

Taraval分局派出便衣警員調查,最近拘捕了一個人,涉嫌與多宗塗鴉案件有關,警方呼籲商戶安裝監控錄像,並與警方分享錄像片段,協助警方調查和破案。

