為期一個月的農曆新年慶祝活動 對振興舊金山華埠有什麼幫助（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

為期一個月的農曆新年慶祝活動，對振興舊金山（三藩市）華埠有什麼幫助。

中華總商會會長劉運方表示，為期一個月的農曆新年慶祝活動，當中包括街會和花車巡遊，有助振興從疫情復甦的華埠。

劉運方說：「街會和巡遊絕對造就一個美妙的周末，對整個華埠小商業來說，儘管天氣惡劣，街檔和小商業的生意是自從2019年後最好。」

而今年的農曆新年慶祝活動，警方亦特意增強警力。

舊金山助理警察局長David Lazar說：「我們鼓勵全世界來到華埠，來到這兒消費，我們鼓勵這樣做，我作為助理局長可以說華埠是安全的，社區與我們在一起，我們將繼續見證華埠發展，很高興參與發展的過程。」

另一方面，有從事飲食業的商家發言表示，慶祝活動期間，生意比平常好很多。

華埠商家說：「非常感激華埠，每一年都有這麼正面的活動，不但影響我們的文化，我們的節日，方方面面對我們幫助很多，和非常正面的。」

中華總商會承諾，將會舉辦更多文化和藝術活動，為舊金山和華埠帶來更多活力和生機。

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