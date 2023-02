為期一個月的農曆新年慶祝活動 對振興舊金山華埠有什麼幫助（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

為期一個月的農曆新年慶祝活動,對振興舊金山(三藩市)華埠有什麼幫助。

中華總商會會長劉運方表示,為期一個月的農曆新年慶祝活動,當中包括街會和花車巡遊,有助振興從疫情復甦的華埠。

劉運方說:「街會和巡遊絕對造就一個美妙的周末,對整個華埠小商業來說,儘管天氣惡劣,街檔和小商業的生意是自從2019年後最好。」

而今年的農曆新年慶祝活動,警方亦特意增強警力。

舊金山助理警察局長David Lazar說:「我們鼓勵全世界來到華埠,來到這兒消費,我們鼓勵這樣做,我作為助理局長可以說華埠是安全的,社區與我們在一起,我們將繼續見證華埠發展,很高興參與發展的過程。」

另一方面,有從事飲食業的商家發言表示,慶祝活動期間,生意比平常好很多。

華埠商家說:「非常感激華埠,每一年都有這麼正面的活動,不但影響我們的文化,我們的節日,方方面面對我們幫助很多,和非常正面的。」

中華總商會承諾,將會舉辦更多文化和藝術活動,為舊金山和華埠帶來更多活力和生機。

