中國外交部指美國高空氣球多次非法飛越中國領空

【有線新聞】

中國外交部指去年至今,美方氣球未經中國批准10多次非法飛越中國領空;白宮稱指控失實。北約秘書長則指,中俄近年增加以各類手段收集成員國情報,須加強警惕。

對於氣球風波,中方一再重申飛艇屬民用性質,進入美國完全是意外,又表明強烈不滿和抗議美方擊落。外交部周一再反指美方應當反躬自省,而非煽動對抗,指有美方氣球非法飛越中國領空。

中國外交部發言人汪文斌說:「僅去年以來,美方高空氣球未經中國相關部門批准,10餘次非法飛越中國的領空,美方首先要做的應當是反躬自省、改弦更張,而非污衊抹黑、煽動對抗。事實上,美國才是全球最大的監控偵查國家。美國在世界上放飛了多少間諜偵測飛艇氣球,美方自己心裏很清楚。」

白宮國家安全委員會回應說,任何指控美國政府操作監視氣球飛越中國領空都是失實,重申中方才有高空氣球收集情報的項目,橫跨五大洲、侵犯美國等超過40個國家的主權;又認為中方回應是一種損失管控的手法,因為即使中方一再重申仍無法證明早前被擊落的是氣象氣球及解釋為何侵犯美方領空。

北約周二、三召開防長會議,秘書長斯托爾滕貝格稱將討論相關的太空資訊情報合作,又指中俄都不斷加強監視成員。

他說:「我認為上周大家明顯在美國上空看到的,是中國及俄羅斯的趨向一部份,正增加對北約盟友的情報及監察活動,以不同的平台去做,包括網絡、衛星,更多的衛星,也看到用氣球去做。」

他強調北約各國應加強警惕,提升情報分享及防護領空的合作。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。