灣區如按規劃建3.3萬個可負擔房屋單位 涉資將達76億元

【KTSF 傅景竑報導】

灣區需要76億元,建設目前規劃中的將近3.3萬個可負擔房屋單位,有專家表示,地方公債提案,可能是關鍵的解決方案。

一份由非營利組織Enterprise Community Partners,及BAHFA灣區住房金融管理局提出的報告顯示,灣區九個縣中,有395個處於開發前不同階段的可負擔房屋項目,估計將在全國最昂貴的房地產市場之一,創造32,944個可負擔住房單位。

分析指出,這些開發項目總計需要76億元的公共經費才能向前推進,而這項大筆金額該從何而來?報告建議在各縣提出縣提案,創立100至200億元的地方公債,用於資助本縣的可負擔房屋開發。

灣區近一半的租戶,花費超過三成的收入在住房上,有4分之1的灣區居民的住房開支,甚至花費超過一半的收入,州府已下令灣區在2031年前,必需增加18萬個可負擔房屋單位,目前已處於開發前階段的建案,只佔這項目標的20%。

研究報告指,房屋公債將大大幫助這筆開銷。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。