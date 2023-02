灣區捷運與救世軍花35萬元解決露宿者問題 結果僅一人受惠

【KTSF】

核數報告指出,灣區捷運(BART)和救世軍合作,花費35萬元去處理列車上露宿者問題,結果該計劃只得一個人受惠,報告認為是浪費金錢。

舊金山紀事報報導,根據BART捷運的檢察總長Harriet Richardson提交的核數報告指出,捷運和救世軍簽署的協議,由2020年7月至2022年7月,為期兩年,目的是向舊金山Embarcadero和16街之間的捷運站提供露宿者服務。

這份合約在今年得不到續約,因為「救世軍團隊提供未如理想的結果」。

Richardson曾經收到多項投訴,指控這個計劃失當,從而開始調查這份合約,當中的投訴包括拒絕向一個跨性別人士提供服務、捷運不可以接觸其資助的收容床位,以及救世軍沒有提供合約中指明的服務。

Richardson發現,大部份這些指控都沒有證據支持,但在合約中沒有列明問責問題,而救世軍在每個月的報告中,未有清晰列明計劃成效。

外展團體報告曾接觸逾三千人,但只有一人登記接受服務,因此Richardson認為,這項捷運車站提供露宿者服務的計劃是浪費金錢。

