灣區深夜到星期六早上下雨,不過雨勢不大,預測星期六下午有雲,星期日天晴,星期六和星期日早上寒冷。

國家氣象局表示,星期六和星期日早上,灣區普遍地區的氣溫華氏30多度到40多度,星期五午夜到星期六清晨下雨,但降雨量會很少,星期六早上9點後局部地區下驟雨。

另外,灣區沿岸會出現大浪,大浪警示一直到星期六晚上7時生效,浪頭有18到22呎高,可捲走在海灘、石頭和碼頭上的人,大家避免下水游泳,不要背對海洋。

