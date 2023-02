【KTSF】

有北美最大的華人網上超市稱號的Weee!平台,日前數據遭到外洩,當中資料可能涉及用戶住址,甚至是大門密碼。

有網民週一在一個黑客論壇上聲稱洩露Weee!的客戶數據,本台下載了該網站的數據,打開後,看到多個客戶的姓名和地址,當中更有客戶在備註中向送貨員提供大門密碼。

有客戶表示,他們週四起陸續收到Weee!向受影響的客戶發出的電郵,表示有第三方未經授權,取了2021年7月12日至去年7月12日期間的訂單數據,外洩資料包括姓名、地址、電郵地址、電話號碼、訂單號碼及備註等等。

Weee!強調沒有任何付款數據,即信用卡或扣賬卡資料被洩露。

