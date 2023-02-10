日落區市參事殷嘉立到火場視察 當局正調查爆炸原因（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

代表舊金山日落區的市參事殷嘉立（Joel Engardio）親自到火場視察，他表示，發生爆炸的住宅有一個居民失蹤，消防當局稍後證實失蹤者已死亡。

殷嘉立接受本台訪問時表示，爆炸導致一人嚴重受傷，一個居住在火場的人，相信是一名女長者，下落不明。

殷嘉立說：「搜索犬在現場，好像聞到（失蹤者）的氣味，可是廢堆太危險，現時不能進入尋回屍體，所以未能證實有人死亡，直至找到遺體，但我們懷疑失蹤人士已經死亡。」

殷嘉立到火場，與消防局長以及日落區警察分局的副隊長談過，起初殷嘉立發推文表示，有可能是煤氣爆炸，PG&E也派出多人到現場調查，但現在相信可能是其他原因導致爆炸。

說：「爆炸力這樣巨大，有可能是其他原因。」

殷嘉立沒有透露更多詳情，但表示，多個政府部門合力調查爆炸原因，爆炸力度之大，遠至20個街口之外都感受得到。

殷嘉立說，除了現場的房屋完全炸毀之外，另外有7間房屋不適宜居住，應急事務管理局及紅十字會為受災居民安排住處。

消防官員表示，聯邦緝毒局，以及聯邦煙酒槍械及爆炸品管理局，也介入調查這次爆炸大火。

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