日落區市參事殷嘉立到火場視察 當局正調查爆炸原因（視頻）

代表舊金山日落區的市參事殷嘉立(Joel Engardio)親自到火場視察,他表示,發生爆炸的住宅有一個居民失蹤,消防當局稍後證實失蹤者已死亡。

殷嘉立接受本台訪問時表示,爆炸導致一人嚴重受傷,一個居住在火場的人,相信是一名女長者,下落不明。

殷嘉立說:「搜索犬在現場,好像聞到(失蹤者)的氣味,可是廢堆太危險,現時不能進入尋回屍體,所以未能證實有人死亡,直至找到遺體,但我們懷疑失蹤人士已經死亡。」

殷嘉立到火場,與消防局長以及日落區警察分局的副隊長談過,起初殷嘉立發推文表示,有可能是煤氣爆炸,PG&E也派出多人到現場調查,但現在相信可能是其他原因導致爆炸。

說:「爆炸力這樣巨大,有可能是其他原因。」

殷嘉立沒有透露更多詳情,但表示,多個政府部門合力調查爆炸原因,爆炸力度之大,遠至20個街口之外都感受得到。

殷嘉立說,除了現場的房屋完全炸毀之外,另外有7間房屋不適宜居住,應急事務管理局及紅十字會為受災居民安排住處。

消防官員表示,聯邦緝毒局,以及聯邦煙酒槍械及爆炸品管理局,也介入調查這次爆炸大火。

